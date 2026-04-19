Bakan Fidan'dan "İslam karşıtı ittifak" çıkışı: "Türkiye kendini koruyacak güçte"

Bakan Fidan, İsrail'in "İslam karşıtı ittifak" kurduğunu belirterek Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı işaret etti. Fidan, "Türkiye kendini koruyacak güçte" vurgusu yaptı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumunda konuşma gerçekleştirip gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan'ın gerek ABD/İsrail - İran savaşındaki son duruma ilişkin mesajları gerekse Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk mesajı dikkat çekti.

"İSRAİL - G. KIBRIS - YUNANİSTAN İTTİFAKI GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la ittifak halinde. Türkiye kendini koruyacak güçte. İsrail - G. Kıbrıs - Yunanistan ittifakı görmezden gelinemez.

"ATEŞKESİN SÜRESİ UZATILMALI"

  • ABD-İran müzakerelerini destekliyoruz. Görüşmelerde kritik noktaya gelindi. Tarafların görüşmeye devam etme iradesi sevindirici. Her iki taraf da samimiyetle görüşmelere devam ediyor.

  • Mevcut ateşkesten dolayı bütün dünya rahatladı. Kimse ateşkes sona ersein istemiyor. Ateşkesin süresi uzatılmalı. Umudumuz, tarafların sorunlu başlıkları çözmesi.

"TARAFLARI İSTANBUL'DA BULUŞTURMAYA HAZIRIZ"

  • Lübnan halkıyla büyük dayanışma içindeyiz. İsrail Gazze işgalini burada da uyguluyor.
  • Rusya-Ukrayna savaşında dikkatimizi devam ettirmeliyiz. Tarafları İstanbul’da buluşturmaya hazırız.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Harita paylaşıldı: Çok sayıda il için kritik uyarı!Harita paylaşıldı: Çok sayıda il için kritik uyarı!
Genç teğmenin sır ölümü! Evinde vurulmuş halde bulunduGenç teğmenin sır ölümü! Evinde vurulmuş halde bulundu

En Çok Okunan Haberler
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

En Çok Aranan Haberler

