Bakan Fidan'dan "İslam karşıtı ittifak" çıkışı: "Türkiye kendini koruyacak güçte"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumunda konuşma gerçekleştirip gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan'ın gerek ABD/İsrail - İran savaşındaki son duruma ilişkin mesajları gerekse Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk mesajı dikkat çekti.
"İSRAİL - G. KIBRIS - YUNANİSTAN İTTİFAKI GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la ittifak halinde. Türkiye kendini koruyacak güçte. İsrail - G. Kıbrıs - Yunanistan ittifakı görmezden gelinemez.
"ATEŞKESİN SÜRESİ UZATILMALI"
- ABD-İran müzakerelerini destekliyoruz. Görüşmelerde kritik noktaya gelindi. Tarafların görüşmeye devam etme iradesi sevindirici. Her iki taraf da samimiyetle görüşmelere devam ediyor.
- Mevcut ateşkesten dolayı bütün dünya rahatladı. Kimse ateşkes sona ersein istemiyor. Ateşkesin süresi uzatılmalı. Umudumuz, tarafların sorunlu başlıkları çözmesi.
"TARAFLARI İSTANBUL'DA BULUŞTURMAYA HAZIRIZ"
- Lübnan halkıyla büyük dayanışma içindeyiz. İsrail Gazze işgalini burada da uyguluyor.
- Rusya-Ukrayna savaşında dikkatimizi devam ettirmeliyiz. Tarafları İstanbul’da buluşturmaya hazırız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum