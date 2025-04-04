Bakan Fidan'dan İsrail açıklaması! "Çatışma istemiyoruz..."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO dışişleri bakanları zirvesi için gittiği Brüksel'de Reuters haber ajansına bir röportaj verdi. Değerlendirmesinde önemli noktalara değinen Bakan Fidan ayrıca İsrail'le Türkiye'nin Suriye'de çatışma ihtimaline de değindi.

"TÜRKİYE İSRAİL'LE SURİYE'DE ÇATIŞMA İÇİNE GİRMEK İSTEMİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını belirtti ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de bir çatışma içine girmek istemediğini söyledi.

İsrail'in Suriye'deki askeri hedeflere düzenlediği saldırıların bölgede yeni kurulan Şam yönetiminin kendi tehditlere karşı savunma kapasitesini kötü etkilediğini belirtti.

İRAN'DA ARTAN TANSİYONA DA DEĞİNDİ

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri müdahale tehditleriyle ilgili bir soruya da yanıt verdi. Türkiye’nin bölgede herhangi bir çatışma görmek istemediğini belirtti.

Fidan, “İran bizim komşumuzdur, askeri müdahaleye karşıyız. Mevcut sorunların çözümü diplomasidir. Gerilimi artıracak her türlü adım sadece daha fazla istikrarsızlık getirir” dedi.

Kaynak: Reuters