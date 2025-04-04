HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Fidan'dan İsrail açıklaması! "Çatışma istemiyoruz..."

Bakan Fidan'dan İsrail açıklaması! "Çatışma istemiyoruz..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.04.2025 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters'a açıklamalarda bulundu. Suriye'de artan tansiyonla ilgili olarak Bakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de bir çatışma içine girmek istemediğini söyledi. Bakan Fidan ayrıca son dönemde ABD ile İran arasında yükselen tansiyonla ilgili olarak da "İran bizim komşumuzdur, askeri müdahaleye karşıyız. Mevcut sorunların çözümü diplomasidir" dedi.

Bakan Fidan'dan İsrail açıklaması! "Çatışma istemiyoruz..."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO dışişleri bakanları zirvesi için gittiği Brüksel'de Reuters haber ajansına bir röportaj verdi. Değerlendirmesinde önemli noktalara değinen Bakan Fidan ayrıca İsrail'le Türkiye'nin Suriye'de çatışma ihtimaline de değindi.

q2

"TÜRKİYE İSRAİL'LE SURİYE'DE ÇATIŞMA İÇİNE GİRMEK İSTEMİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını belirtti ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de bir çatışma içine girmek istemediğini söyledi.

İsrail'in Suriye'deki askeri hedeflere düzenlediği saldırıların bölgede yeni kurulan Şam yönetiminin kendi tehditlere karşı savunma kapasitesini kötü etkilediğini belirtti.

q3

İRAN'DA ARTAN TANSİYONA DA DEĞİNDİ

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri müdahale tehditleriyle ilgili bir soruya da yanıt verdi. Türkiye’nin bölgede herhangi bir çatışma görmek istemediğini belirtti.

Fidan, “İran bizim komşumuzdur, askeri müdahaleye karşıyız. Mevcut sorunların çözümü diplomasidir. Gerilimi artıracak her türlü adım sadece daha fazla istikrarsızlık getirir” dedi.

Kaynak: Reuters

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Siirt'te çoban kayalıklarda mahsur kaldı! Yardımına ekipler koştuSiirt'te çoban kayalıklarda mahsur kaldı! Yardımına ekipler koştu
Ağrı'da yollarda güvenlik önlemleri artırıldıAğrı'da yollarda güvenlik önlemleri artırıldı
Anahtar Kelimeler:
NATO Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalardan milyonları etkileyen karar!

Bankalardan milyonları etkileyen karar!

Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

Sevgilisine yorum yağdı! ''Ne şanslı adamsın''

İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

İmza dolandırıcılığı dikkat! Uzman isim sıraladı: Bu yöntemleri kullanmanız gerekiyor!

Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

Bahçeli'ye coşkulu karşılama: Karanfillere boğdular

Bakan Fidan'dan İsrail açıklaması! "Çatışma istemiyoruz..."

Bakan Fidan'dan İsrail açıklaması! "Çatışma istemiyoruz..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.