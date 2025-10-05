Bakan Fidan'dan KAAN sorusuna cevap: "Savunma sanayiindeki emeği görmeyenler fitne çıkarıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak savunma sanayi alanındaki tartışmalara dikkat çekti. Fidan, “Savunma sanayiindeki emeği görmeyenler fitne çıkarıyor” diyerek bu alandaki çabaların küçümsenmesine tepki gösterdi.

"FİTNE ÇIKARMA HEP VAR!"

Bakan Fidan, dezenformasyonun Türkiye’de siyasi mücadelelerin bir parçası haline getirildiğini belirterek, “Şimdi, dezenformasyon niye yapılır? Bu artık temel propaganda kitaplarında yer alan bir husus. Aslında dezenformasyon, manipülasyon, kara propaganda ve özellikle Türkiye'deki siyasi mücadelenin bir ayağı olarak fitne çıkarma konuları hep var olan bir konu" dedi.

"MİLLİ GÜVENLİK, SUNİ TARTIŞMALARIN ÖNÜNDE"

Bu tür tartışmaların Türkiye’nin milli güvenliğini gölgelemesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Fidan, “Türkiye'nin milli güvenliği meselesi, bu tür suni tartışmaların çok üstünde bir konudur. Eğer biz bu tür kara propagandalara takılırsak, asıl odaktan saparız” ifadelerini kullandı.

"YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'E DAYANDI"

Savunma sanayisinde son yıllarda elde edilen ilerlemenin önemine değinen Fidan, "Yerlileşme ve millileşme sürecinde binlerce mühendis yıllardır büyük fedakârlık gösteriyor. Aselsan’da, TAI’de, Roketsan’da, Baykar’da, BMC’de ve daha birçok firmada inanılmaz bir emek var. Bakın, yerlilik oranı yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı. Bu küçümsenecek bir başarı değil” dedi.

Milli ürünlerin sahada etkin şekilde kullanıldığını da hatırlatan Bakan Fidan, “Biz bu ürünleri sadece üretmedik, sahada da kullandık. İHA’ları, SİHA’ları, mühimmatları, elektronik harp sistemlerini bizzat operasyonlarda denedik. Bu sayede hem tecrübe kazandık hem de mühendislerimizle verileri paylaşarak gelişimi sağladık” şeklinde konuştu.

"BİRÇOK ÜLKEYLE KISITLAMALARI KALDIRDIK"

Savunma alanında Türkiye’ye yönelik açık ve örtülü yaptırımların da diplomasiyle aşılmaya çalışıldığını söyleyen Fidan, “Kanada’dan Hollanda’ya, Norveç’ten Belçika’ya kadar birçok ülkeyle kısıtlamaları kaldırdık. Almanya’daki konular büyük ölçüde çözüldü, Amerika’dakilerin bir kısmı kalktı bir kısmı duruyor. Bu benim görevim, bu yaptırımları kaldırmakla yükümlüyüm” ifadelerini kullandı.

"BU YÜKSEK DEVLET KONUSU"

Fidan, Türkiye’nin çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını belirterek, “Ben bunu kaldırmaya uğraşırken karşı taraf bana makul bir izah getiremezse, milli güvenliğim bunu başka yerden almayı gerektirir. Ve bu muhatabın bunu bilmesi lazım. Bak ben senden almak istiyorum fakat sen bunu vermezsen başka alternatiflerim olacak. Bu yüksek devlet konularıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(Kaynak: TRT Haber)