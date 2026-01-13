HABER

Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler: Önce ABD sonra İranlı isimle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriyue Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü. Fidan, bu görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karışık günler geçiren Suriye ve İran konusuyla ilgili kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan önce Tom Barrack ile bir araya geldi. Ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile telefonda İran'daki olayları görüştü.

Bakan Fidan dan kritik görüşmeler: Önce ABD sonra İranlı isimle görüştü 1

BAKAN FİDAN, TOM BARRACK İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriyue Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan dan kritik görüşmeler: Önce ABD sonra İranlı isimle görüştü 2

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

İRANLI MEVKİADŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, son günlerde sokak eylemleriyle sarsılan ve can kaybının 20'yi aştığı İran meselesini görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

13 Ocak 2026
13 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
En Çok Aranan Haberler

