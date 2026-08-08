Bakan Fidan'dan Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklaması! 'Ortak tehdit' sorusu yanıt buldu

Dışişleri Bakanı Fidan gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle son günlerde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ORTAK TEHDİT YOK"

"(Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın bazı köşe taşları var. Onlardan birinin gerçekleşmesiyle ilgili bir olaya tanık ettik.

Bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Dışarıdan gelen hegamonlar sorunları çözmüyorlar, daha da akut hale getiriyorlar.

Bölgedeki istikrarsızlıklarının giderilmesi, durdurulması, daha büyük entegrasyonun sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda bir irade var.

İki yıldır bu anlaşma hazırlanıyor.

Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Dışarıda bir aktöre karşı değil içeride biz artık dayanışma halindeyiz.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı.

Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok.

Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye’nin dış politika tavırlarına baktığınızda yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller.

"BİZE SALDIRMAYAN HİÇBİR ÜLKE HEDEFİMİZDE DEĞİL"

Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil.

İster bölge içinden ister dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz.

Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz.

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye yayılmacı ülkeler değil."

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır