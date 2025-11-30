HABER

Bakan Fidan duyurdu! Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile düzenlediği basın toplantısında, Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını söyledi.

"İSRAİL'İN BÖLGESEL YAYILMACILIĞI BÜYÜK BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

İsrail'e tepki gösteren Bakan Fidan, "İsrail'in bölgesel yayılmacılığı büyük bir tehlike oluşturuyor. Amacımız Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi" dedi.

Ukrayna - Rusya barışının bölge için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Hayata geçmesi için başta Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların, Amerikalıların attığı bütün adımları, çabaları destekliyoruz. Bu çabaların içerisindeyiz. İnşallah bir an önce Rusya Ukrayna barışının da hayata geçtiğini görürüz"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

