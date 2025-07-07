Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü! İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındığı, Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin bölgesindeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceklerini söylediği belirtildi.

(DHA)