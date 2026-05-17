Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile İran arasındaki müzakerelerde son durum ele alındı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
