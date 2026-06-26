HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Bakan Fidan: "Kanada ile iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Müttefikimiz Kanada’yla ilişkilerimize önümüzdeki dönemde stratejik bir perspektif kazandırma hedefimiz doğrultusunda üst düzey temaslarımızı sürdürecek ve iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan: "Kanada ile iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada’ya yaptığımız ilk ikili resmi ziyaret kapsamında Ottava ve Toronto’da iki gün boyunca son derece verimli temas ve görüşmeler gerçekleştirdik. Kıymetli mevkidaşım, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’a ziyaretimiz boyunca gösterdiği sıcak misafirperverlik için içtenlikle teşekkür ediyorum. Görüşmelerimiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin; Sayın Cumhurbaşkanımız ile Kanada Başbakanı Carney’nin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, giderek daha güçlü bir ortaklığa doğru ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Ticaret, yatırım, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda somut projeler yürütüyoruz. Ziyaretimiz vesilesiyle, devam eden çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan: "Kanada ile iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" 1

BAKAN FİDAN KANADA'DA

Kanada ile üst düzey temasların süreceğini vurgulayan Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa sürede imzalanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sivil nükleer enerji de iş birliğimizi geliştirebileceğimiz önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu alanda teknik veri, bilgi ve deneyim paylaşımını önemsiyoruz. Nitekim, mevkidaşımla beraber, Toronto yakınlarındaki Darlington Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunarak nükleer enerji alanındaki iş birliğimizi kuvvetlendirmek için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişi yaptık.

Bakan Fidan: "Kanada ile iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" 2

Toronto programımız kapsamında Kanada’daki iş insanlarımızla da bir araya geldik. Uluslararası Demokratlar Birliği’nin ev sahipliğinde Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileriyle buluştuk. Türkiye adına yürüttükleri yapıcı iş birliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik samimi gayretleri dolayısıyla vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Müttefikimiz Kanada’yla ilişkilerimize önümüzdeki dönemde stratejik bir perspektif kazandırma hedefimiz doğrultusunda üst düzey temaslarımızı sürdürecek ve iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da 27 Haziran'da trafiğe kapatılacak yollar açıklandıAnkara'da 27 Haziran'da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
Slovenya'nın yeni lideri Filistin'i tanıma kararını askıya alacakSlovenya'nın yeni lideri Filistin'i tanıma kararını askıya alacak

Anahtar Kelimeler:
Kanada Hakan Fidan
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Yüzlerce araç bekliyor: “Üçüne beşine bakmayacağız, gelin alın”

Yüzlerce araç bekliyor: “Üçüne beşine bakmayacağız, gelin alın”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.