Bakan Fidan, Mısır’da Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Mısır’da Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Bakan Fidan, El Alameyn kentinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Bakan Fidan, Mısır’daki çeşitli temasları öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmüş, ardından Mısır Dış İşleri Bakanı Badr Abdellaty ile de bir araya gelmişti. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilere ve İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ile Zengezur Koridoru başta olmak üzere uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapmıştı.

(İHA)

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

