Bakan Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Fidan, görüşmelere ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık. Görüşmelerimizde, 'Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye’de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık. Görüşmelerimizde ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, iş birliğimizi ve eş güdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır