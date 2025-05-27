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Bakan Fidan Moskova ziyaretinde net konuştu: "Putin'e hazır olduğumuzu ilettik"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Rusya ve Ukrayna'nın 10 Mart mutabakatını uygulamalarını istediklerini belirten Fidan, "İstanbul’da yapılan görüşmelerin üzerinden geçtik. Müteakip görüşmelerin de (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye’de yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik." diye konuştu.

Bakan Fidan Moskova ziyaretinde net konuştu: "Putin'e hazır olduğumuzu ilettik"
Devrim Karadağ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da iki gündür kritik temaslarda bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Fidan dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, bugünse mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Ankara’dan hangi mesajları Putin’e ilettiğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Fidan, "Sayın Putin’le yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle;

LAVROV İLE GÖRÜŞME

  • Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık.

  • Akkuyu NGS bir an önce faaliyete geçmeli.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞ ÇABALARI

  • Kalıcı bir barışı umut ediyoruz. Önce ateşkes sonra barış için desteğe hazırız. Takasın yapılmasından memnuniyet duyuyoruz. Taraflar 10 Mart mutabakatını uygulamalı.

SURİYE’YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

  • ABD ve AB’nin aldığı kararlar son derece önemli. Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz.

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"HAZIR OLDUĞUMUZU İLETTİK"

  • Sayın Putin’le yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna arasında devam eden görüşmelerin bir neticeyle sonuçlanması önem kazanmakta. İstanbul’da yapılan görüşmelerin üzerinden geçtik. Müteakip görüşmelerin de (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye’de yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik. Bu konuda her türlü katkıya hazır olduğumuzu ilettik.

LAVROV: TÜRKİYE'YLE FİLİSTİN KONUSUNDA HEMFİKİRİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada "Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Hakan Fidan Sergey Lavrov putin
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