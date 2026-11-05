İzmir'de yüz gerdirme ameliyatı olan doktor yaşamını yitirdi

Olay, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz gerdirme estetiği yaptırmak amacıyla hastaneye başvurdu.

YÜZ GERDİRME AMELİYATI OLDU

Yılmaz, estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında ameliyata alındı. Operasyonun iddiaya göre 11 saat sürdüğü öğrenildi.

AMELİYAT SONRASI KALBİ DURDU

Estetik operasyonun tamamlanmasının ardından Dr. Emine Yılmaz'ın kalbinin durduğu belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı uygulanan Yılmaz, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Hastanedeki uzman ekip tarafından tedavisi sürdürülen doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın ameliyattan 1 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Yaşamını yitiren Dr. Emine Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

AMELİYATI GERÇEKLEŞTİREN DOKTORLA İLGİLİ AYRINTI

Öte yandan yüz gerdirme operasyonunu gerçekleştiren estetik cerrah Prof. Dr. U.B.'nin, ameliyatın yapıldığı hastaneyle uzaktan anlaşmalı olarak çalıştığı belirtildi.

Dr. Emine Yılmaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır