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İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi

İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik sabah yapılan ve sonradan asılsız olduğu anlaşılan bomba ihbarlarının, İtalyanca yazılmış bir elektronik postadan kaynaklandığı bildirildi. Söz konusu metinde, "Hepiniz, bir komplonun suç ortaklarısınız. Bu nedenle sizi yok etmek istiyoruz. Tam da bu yüzden, şu anda aşağıdaki uçuşlara patlayıcı düzenekler yerleştirilmiştir: AY1761, Helsinki-İtalya ve EI402, Dublin-İtalya. Bu uçuşlar, havalimanınıza doğru geliyor." ifadelerine yer verildi.

İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, sabah saatlerindeki Finnair'in Helsinki-Roma seferi ile Aer Lingus'un Fransa'ya acil iniş yapmak durumunda kalan Dublin-Roma seferine yönelik "bomba" ihbarlarının, İtalyanca yazılmış bir e-postadan kaynaklandığı aktarıldı.
İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi 1

AVRUPA'YI PANİKLETEN BOMBA İHBARLARININ ARKASINDAN E-POSTA ÇIKTI

Haberde, Rusça "Erkek Devleti" ismini taşıyan aşırı sağcı bir bilgisayar korsanı grubunun yazdığı belirtilen İtalyanca e-postada, özel olarak 2 sefere yönelik tehditkar ifadelerin olduğu vurgulandı.

İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi 2

"SİZİ YOK ETMEK İSTİYORUZ"

Söz konusu metinde, şunlar kaydedildi:

"Hepiniz, bir komplonun suç ortaklarısınız. Bu nedenle sizi yok etmek istiyoruz. Tam da bu yüzden, şu anda aşağıdaki uçuşlara patlayıcı düzenekler yerleştirilmiştir: AY1761, Helsinki-İtalya ve EI402, Dublin-İtalya. Bu uçuşlar, havalimanınıza doğru geliyor.

İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi 3

Biz, ‘Erkek Devleti Savaşçıları’ olarak bugün gerçekleştireceğimiz eylemlerle tarihe damga vuracağız. Patlama 60 dakika içinde gerçekleşecek. Bugün gökyüzünüz kırmızıya boyanacak."
İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi 4

E-POSTA VE İHBARLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

İtalya’daki havalimanlarına gönderildiği belirtilen bu e-postayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesinin sürdüğü ve savcılığın soruşturma açmasının beklendiği bildirildi.
İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi 5

Şu aşamada, bu e-postalarla birkaç gün önce gönderilen, başka uçaklarda ve bazı okullarda patlayıcı düzenekler bulunduğunu ileri süren mesajlar arasında bağlantı olabileceği ihtimalinin dışlanmadığı aktarıldı.
İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi 6

TEHDİTLERİN ARDINDAN YOLCU UÇAĞINA JETLER EŞLİK ETTİ

Tehdit e-postasında bahsi geçen uçuşlardan Helsinki-Roma seferini yapan Finnair uçağına inişte İtalyan muharip jetleri eşlik etmiş, Aer Lingus'un Dublin-Roma seferi ise Fransa’da askeri bir üsse acil iniş yapmak durumunda kalmıştı.
İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi 7

15 UÇUŞ BOMBA İHBARINA MARUZ KALDI

Avrupa genelinde bugün en az 15 uçuş, asılsız bomba ihbarlarına maruz kalmıştı.
İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik "bomba" ihbarlarının arkasında bir e-posta olduğu belirtildi 8

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya uçak bomba
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