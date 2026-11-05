Fon soruşturmasında "adli kontrol talebine" ilişkin paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İlyas Kaya, eşi Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifade vermeleri için savcılığa çağrıldı.

ADLİ KONTROL İDDİALARINA SORUŞTURMA

Şüphelilerin İstanbul Adliyesine gelerek savcılıkta ifade verme işlemlerinin devam ettiği sırada, İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya hakkında adli kontrol tedbiri talep edildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Söz konusu paylaşımlarda, Kaya çiftinin adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildiği öne sürüldü.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade işlemleri devam ederken İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildiği yönünde paylaşım yapan kişiler hakkında harekete geçti.

Başsavcılık tarafından söz konusu paylaşımlara ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır