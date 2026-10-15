Bakan Fidan öncülüğünde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a protesto! 10'dan fazla ülke katıldı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.

BAKAN FİDAN BAŞI ÇEKTİ, 10'DAN FAZLA ÜLKE KATILDI

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

Azerbaycan'daki CICA zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salonu terk etti. Bakan Fidan’ın ardından Pakistan, Kuveyt ve İran başta olmak üzere 10’dan fazla ülke de salondan ayrıldı. https://t.co/H0rXomRYRT — Mynet (@mynet) October 15, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır