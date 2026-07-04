Bakan Göktaş: 160 binden fazla gence evlilik kredisi ödemesi yapıldı

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; hayır sizleri evlendirmeye yönelik bir uygulama hazırlığımız yok. Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsiyor; attıkları her adımda onları desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemiz ve evlilik öncesi eğitimlerimizle genç çiftlerimizin yanındayız. Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır