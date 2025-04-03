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Bakan Göktaş "Berlinli Altızlar"ın evine konuk oldu

03.04.2025 12:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve "Berlinli Altızlar" (Berliner Sechslinge) olarak 17 yıl önce tüm dünyada tanınan Türk altız kardeşleri ziyaret etti.

Bakan Göktaş "Berlinli Altızlar"ın evine konuk oldu

Bakan Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Berlin'de Roksana ve Hikmet Temiz çifti ve altız çocukları Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem ile kardeşleri Meryem ve Malik Musa'nın yaşadığı evlerine konuk oldu.

Aileyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Göktaş, çocuklarla tek tek ilgilendi.

Türkiye'de 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda ailelerle sıklıkla bir araya geldiklerini söyledi.

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Temiz çifti de Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirerek, altızları büyütürken yaşadıkları deneyimleri paylaştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya mahinur özdemir
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