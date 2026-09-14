Bakan Göktaş duyurdu: "Politikalarımızın merkezine aileyi koyuyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu programları kapsamında ilk olarak Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti. Ardından Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

"81 İLİMİZDE VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELİYORUZ"

Burada konuşan Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın gelecek hedeflerinin belirlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, 25 yıllık hizmet birikiminden aldığımız güçle, geleceğe dair hedeflerimizi belirlediğimiz bir seferberliktir. 'Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye' diyerek huzur ve güven iklimini kalıcı hale getirme irademizi ortaya koyuyoruz. 81 ilimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, aramızdaki gönül bağını güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri ve MKYK üyelerinin Kastamonu'nun 20 ilçesinde vatandaşlarla buluştuğunu belirten Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

"KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlığın sosyal politikalarına da değinen Göktaş, aile kurumunun çalışmalarının merkezinde bulunduğunu vurguladı.

Göktaş şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz. Büyüklerimizle küçüklerimiz arasındaki asırlık köprüleri koruyoruz. Huzurlu yuvaların devamlılığı için, sosyal devlet anlayışımızı bir şefkat eline dönüştürüyoruz."

Kadınların istihdamdan girişimciliğe, üretimden karar alma mekanizmalarına kadar her alanda güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Göktaş; çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik bakım ve destek hizmetlerinin de geliştirildiğini söyledi.

Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek sosyal politikalarla 86 milyon vatandaşa ulaştıklarını kaydetti.

KASTAMONU'YA 8,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM VE DESTEK

Bakan Göktaş'ın açıklamalarında Kastamonu'ya yönelik sosyal desteklerin rakamları da dikkat çekti.

Son 24 yılda kente 8,6 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını belirten Göktaş, Kastamonu'da toplam 32 kuruluşla hizmet verdiklerini söyledi.

Kentte 4 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 5 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) bulunduğunu ifade eden Göktaş, 20 kadın kooperatifiyle de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının desteklendiğini belirtti.

EVDE BAKIM YARDIMINDA 314 MİLYON LİRALIK DESTEK

Göktaş, 2026 yılında Kastamonu'da 26 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 3 bin 94 vatandaşa yıl içerisinde 314 milyon lira destek sağlandığını belirten Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile de 1600 yaşlı ve engelli vatandaşa ulaşıldığını söyledi.

916 GENÇ AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN YARARLANMAYA HAK KAZANDI

Gençlere ve ailelere yönelik destekleri de açıklayan Bakan Göktaş, Kastamonu'da 916 gencin Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmaya hak kazandığını duyurdu.

Doğum desteğine ilişkin rakamları da paylaşan Göktaş, kentte 4 bin 118 anneye toplam 67,1 milyon liralık destek sağlandığını, 2 bin 199 anneye ise düzenli ödeme yapıldığını ifade etti.

KASTAMONU'YA YENİ AKTİF YAŞAM MERKEZİ

Kentte devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Göktaş, geçtiğimiz yıl Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hizmete açıldığını hatırlattı.

Yeni Aile Destek Merkezi'nin de açılışının gerçekleştirileceğini belirten Göktaş, Taşköprü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin en kısa sürede hizmete alınacağını söyledi.

Bakan Göktaş ayrıca Kastamonu Merkez'de yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik bir Aktif Yaşam Merkezi kurulacağını açıkladı.

"GELECEĞİMİZ AİLEDE ŞEKİLLENİR"

Konuşmasının sonunda aile kurumunun önemine dikkat çeken Göktaş, "Geleceğimiz ailede şekillenir, çocuklarımız aile içinde güvenle büyür. Bu nedenle aile, sosyal politika anlayışının merkezindedir. Aile ve Nüfus 10 Yılı, medeniyetimizin temel taşı olan aileyi koruyup güçlendireceğimiz kapsamlı bir seferberlik olacaktır" ifadelerini kullandı.