Bakan Göktaş, "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı" kapanış programında konuştu

Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı" kapanış programında, Koruyucu Aile Günü'nün güçlü bağları oluşturan, aidiyetin, karşılıksız sevginin ve koşulsuz emeğin günü olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, "Gönül Elçileri Projesini" bir iyilik hareketine dönüştüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Bugüne kadar binlerce çocuğun kapılardan içeri umutla girdiğini, o yuvalarda sevgiyi, güveni ve aidiyeti yeniden bulduğunu aktaran Göktaş, "Devletimizin himayesindeki binlerce çocuğumuzun umutları, o yuvalarda yeşerdi. Bazen tek bir cümle, bütün bu hakikati anlatmaya yeter. 'Benim için Elif Su neyse Rabia da o.' Bu cümle, koruyucu ailesi olduğu çocuğu kendi evladından ayırmayan bir annenin gönlünden döküldü. Damla'nın hikayesi ise bize bir iyiliğin yalnızca bir hayatı değil, nesilleri de değiştirdiğini gösteriyor. Damla, koruyucu aile olan anne ve babasının yanında bu merhameti yaşayarak büyüdü ve bir gün, o da aynı yolu seçti, bir çocuğa yuva oldu. Böylece bir evde başlayan iyilik, bir başka çocuğun hayatında yeniden filizlendi." diye konuştu.

Koruyucu aileliğin yalnızca bugünü değiştiren bir hizmet olmadığını, nesilden nesle aktarılan, bir merhamet mirası olduğunu dile getiren Göktaş, "Bu salondaki her bir koruyucu ailemiz, o mirası geleceğe taşıyan gönül elçileridir. Sizlerin varlığıyla çocuklarımız hayata güvenle tutunuyor. Sizlerin açtığı her kapı, bir çocuğun geleceğine açılan umut kapısı oluyor." dedi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin Türkiye'nin dört bir yanına yayılan büyük bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü ifade eden Göktaş, 2012'den itibaren koruyucu aile hizmetinin Gönül Elçileri Projesi ile yalnızca bir sosyal hizmet modeli olmanın ötesine geçtiğini ve kısa sürede milletin vicdanında karşılık bulduğunu aktardı.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılında koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz bulunuyordu. Bugün ise bu sayı, 11 bin 22'ye ulaştı. Sahadaki büyük emek ve milletimizin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetimiz son 20 yılda tam 21 kat arttı. Bu başarının asıl sahibi, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar kıymetli bir emeğin temsilcisi olan 9 bin 277 koruyucu ailemizin sevgisi, fedakarlığı ve kararlılığı. Bugün 0-6 yaş grubundaki 4 bin 286 çocuğumuz, hayatlarının en hassas döneminde koruyucu ailelerimizin şefkatiyle büyüyor. Ayrıca, 1345 özel gereksinimli çocuğumuz, koruyucu aile hizmetinin şefkatli halkası içinde bakım ve koruma altında bulunuyor. Bu tablo, koruyucu aile sistemimizin ne kadar güçlü ve kapsayıcı hale geldiğinin en somut göstergesidir. Bu başarıyı kalıcı kılmak için bu yıl önemli adımlar attık. Koruyucu ailelerimizin sosyal haklarını güçlendirdik. Koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına ilk defa izin hakkı tanıdık. Bunun yanı sıra sosyal güvence alanında önemli iyileştirmeler yaptık."

Geçen yıl başlatılan Geçici Koruyucu Aile Modeli ile acil koruma ihtiyacı bulunan çocukları kurum bakımına almadan doğrudan aile sıcaklığıyla buluşturduklarını belirten Göktaş, "Böylece 30 pilot ilimizde 283 çocuğumuzu 262 ailemizin sevgi dolu yuvalarına emanet ettik. Sadece bu yıl 81 ilimizde düzenlediğimiz 2 bin 249 etkinlik ile koruyucu aile hizmetimizi toplumun her kesimine ulaştırdık." diye konuştu.

Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı ile yıllardır büyük bir emekle ve sabırla büyüttükleri koruyucu aile hizmetine yeni bir vizyon kazandıracaklarını ifade eden Göktaş, bugün açıkladıkları sonuç bildirgesinin çocuklar için güveni, aileler için desteği, kurumlar için de ortak sorumluluğu daha belirgin hale getiren önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sahadaki birikimi, çocukların ihtiyaçlarını ve ailelerin tecrübelerini birlikte değerlendirerek, koruyucu aile hizmetinin etki alanını daha da güçlendireceklerini belirten Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda daha fazla çocuğun hayatına dokunan hizmetleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocukların sözünü değer bilen, neşesini çoğaltan, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir Türkiye inşa edeceklerini ifade etti.

Gönül Elçileri Projesi'nin bugün yalnızca başarılı bir sosyal modeli değil, tarihin, kimliğin ve medeniyetin bir mirası haline geldiğini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu miras, çocuklarımızı aile sıcaklığıyla buluştururken, milletimizin vicdanında ortak sorumluluğun en güzel örneklerinden biri olarak karşılık buldu. Merhameti, evlere, yüreklere ve çocuklarımızın geleceğine taşıyan bir anlayışın önünü açtınız. Bu anlayış, insanlığın sözünün yetersiz kaldığı yerde bir iyilik dili, insanın yön aradığı yerde bir merhamet pusulası olmayı sürdürecek. Sınırlarımızı aşan bu gönül seferberliğine, böylesine güçlü bir anlam kattığınız için zatıalinize şükranlarımı arz ediyorum."

Bakan Göktaş, çocukların hayatına dokunan tüm ailelere gayretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır