Bakan Göktaş, 'İlk defa söylemek istiyorum' diyerek fon iddialarının başlangıcını anlattı: "Ellerinden geleni ardına koymasınlar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ailesi hakkındaki fon iddialarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınına katılan Bakan Göktaş, sürecin başlangıcını ve sonrasında yaşananları anlattı. Bakan Göktaş'ın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fon soruşturmaları kapsamında Cumhurbaşkanımızın tutumu çok net. Ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın gereği yapılacak. Bu süreci büyük bir titizlikle yürüten bir Cumhurbaşkanımız var. Keza aynı şekilde süreçle ile ilgili bir titiz bir çalışma yürütülüyor. Bununla beraber geçtiğimiz hafta ailemi de hedef alan çok büyük iftiralara maruz kaldık.

"İLK DEFA BUNU SİZİN VESİLENİZLE SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Öncelikle süreçle ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Belki ilk defa da bunu sizin vesilenizle söylemek istiyorum. Bir gün öncesinde Çarşamba günü Meclis'te Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın bir bilgilendirmesi oldu.

"İSİM BENZERLİĞİ VARDIR BENİM AİLEMLE İLGİLİ DEĞİLDİR"

O süreçte muhalefet uzun uzun bir bakan bir bakan babası diye dile getirdi. Tabii milletvekillerimiz birbirleriyle konuşuyorlar. Akşam saat 20.00 gibi bana vekilimizin bir tanesi haber gönderdi. Dedi ki ben kendisiyle görüşüyorum korkarım ki olayı size sıçratmaya, babanıza sıçratmaya çalışıyorlar. Ben de dedim ki ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki ellerinde delil de olsa böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlar. Böyle bir delil yok çünkü, isim benzerliği vardır. Benim ailemle ilgili değildir. Arkadaşları kendilerine iletti. Dolayısıyla bu süreç son dakikada öğrenilmiş bir süreç değil. Tabii can sıkıcı bir durum. Çünkü muhalefetin son zamanlardaki kirli siyasetini hep beraber şahitlik ediyoruz.

"SİZİNLE İLGİLİ BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR, İZLEMEYİN TELEVİZYONLARI"

İftira, yalan bunu farklı zamanlarda çok net bir şekilde gördük, sürekli. Dolayısıyla ben ailemi aradım. Dedim ki yarın sizlerle ilgili böyle bir şey olabilir, lütfen rahat olsun, üzülmeyin, izlemeyin televizyonları dedim. Ben yapmadım demek kadar zor bir şey yok. Şimdi o gece birkaç gazeteci de ulaştı. Biz de böyle bir şey olmadığını söyledik. O akşam biliyorsunuz Ömer Bolat bakanımıza bir itibarsızlaştırma başlattılar. Benim ismimi teyit edemedikleri için gazeteciler bunu o anda yansıtmadı.

"BU BİLGİLERİ SİZE VEREMEYİZ DEDİLER"

Dolayısıyla aslında kendilerinin de dersi aldıklarını ve bilgilerini teyit ettiklerini düşündüm. Ben 20 yıldır siyaset yapıyorum. Yurt dışında çok yoğun mücadeleler verdim. Pek çok defa itibarsızlaştırma girişimlerine maruz kaldım. Ben her türlü hazırlığımı yaptım, tek başıma metnimi hazırladım. Yine de SPK'yı, TMSF'yi aradım, Borsa İstanbul'u aradım. Hasan Özdemir adına başka işlem yapan varsa bana ismini verir misiniz dedim. 'Vermeyiz' dediler. Neden veremezsiniz dedim. Bunlar bir şey hazırlıyor ve belki 1-2 saat sonra beni itibarsızlaştırmaya çalışacak. 'Veremeyiz' dediler. Çünkü biz girersek lot kayıtları ortaya çıkyıor. Dolayısıyla bu bilgileri size veremeyiz dediler.

"BABAMIN KİMLİK NUMARASINI VERDİM BÖYLE BİR İŞLEMDE BULUNMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Ancak babanızın olup olmadığını teyit edebiliriz dediler. Babamın T.C kimlik numarasını verdim. Böyle bir işlemde bulunmadığını öğrendim. Peki noldu sonra, saat 15.00'te Ümit Özlale Yeni Parti'de bir canlı yayın yapıyor. Üçü beş geçe bir dosya numarası sunarak doğrudan beni ve babamı hedef alıyor.

"İDDİA ETTİĞİ DOSYA NUMARASI ÜZERİNDEN SINIRLI BİR BİLGİYE ERİŞEBİLDİM"

Ben napıyorum biliyor musunu? O dosya numarası üzerinden MKK'ya ulaşıyorum lütfen bu dosyanın kime ait olduğunu bana verir misiniz diye. Ümit Özlale'nin elinde olan bilgiyi belgelerin bende olmadığı ben erişememe rağmen ben iddia ettiği verdiği dosya numarası üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim.

Amacı neydi? Amacı tamamen karalamaktı. Amacı kirli propagandaydı. Onlar o bilgiyi paylaştığı andan itibaren bütün fon aparatları aynı anda benim ismimi kullanarak bizi fon vurgunu yapmaya çalıştılar. Böyle manştler attılar, ben gördüm.

Ben aldığım bilgi üzerine, KVVKK'yla gayet uygun bir şekilde TC numaralarının son iki numaralarını paylacak bir şekilde bilgiyi hemen reddettim. Çok bilinçli bir şekilde bir saldırı organize edilmiş. Bir itibarsızlaştırma kampanyası içerisinde oldular. Elimde somut deliller var diyor ya. Nerede senin delilin. Açıklasın dedim istifa ederim dedim.

"SAATLER SONRA UTANÇ VERİCİ BİR AÇIKLAMA YAPTI"

O İspat edemiyorsa istifa etsin. Edemedi, etmez. Saatler sonra bir açıklama yaptı utanç verici bir açıklama. Ne bir özür... Hiçbir şey yok. Tamamen çamur siyaseti

"BENİM BAKAN OLARAK ULAŞAMADIĞIM DOSYALARA SİZ NASIL ULAŞTINIZ?"

5 gün oldu ne bir istifa ne bir özür. Hiçbir şey yok. Muhalefet işi sulandırdı. Böyle bir siyaset şekli olmaz. Ben ivedi bir şekilde suç duyurusunda bulundum. Tazminatımızı aldığımız bunu inşallah aile ve gençlik fonumuza da yatıracağım.

Ümit Özlale size bu bilgileri kim verdi. Benim bakan olarak ulaşamadığım bu dosyalara siz nasıl ulaştınız? Ümit Özlale siz müfterisiniz ve Türk siyasetine adınızı bir müfteri olarak kaydettiniz.