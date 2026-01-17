Bakan Göktaş'tan Atlas'ın ailesine taziye telefonu

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüşerek taziye dileklerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak daima ailenin yanlarında olacaklarını belirtti.

"YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakan Göktaş, söz konusu davaya müdahil olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi. Çağlayan ailesi ise devlete güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır