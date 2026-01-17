HABER

Bakan Göktaş'tan Atlas'ın ailesine taziye telefonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüşerek taziye dileklerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak daima ailenin yanlarında olacaklarını belirtti.

"YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakan Göktaş, söz konusu davaya müdahil olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi. Çağlayan ailesi ise devlete güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
