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Bakan Göktaş: 'Terörsüz Türkiye' artık bir hedef değil, bir gerçektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu tarihi dönüm noktasında, 'Terörsüz Türkiye' artık bir hedef değil, bir gerçektir. Ve bu gerçek, güçlü bir iradenin, sarsılmaz birliğin ve büyük Türkiye'nin zaferidir" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş: 'Terörsüz Türkiye' artık bir hedef değil, bir gerçektir

Aaile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarım asra yakın süredir devam eden ayrılıkçı terörle mücadele sürecinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi duruşu, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi somutlaştıran kararlı bir birliktelik ortaya koymuştur. PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonucu terörün sona erdirilmesi Türkiye Yüzyılı için kritik bir eşiktir. Bu süreç, yalnızca bir güvenlik mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesidir. Devletimizin kapsayıcı ve kararlı politikaları, milletimizin topyekûn birlik ruhunu güçlendirmiştir. Bu tarihi dönüm noktasında, 'Terörsüz Türkiye' artık bir hedef değil, bir gerçektir. Ve bu gerçek, güçlü bir iradenin, sarsılmaz birliğin ve büyük Türkiye’nin zaferidir. Terörle mücadele sürecinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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mahinur özdemir
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