Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen 4. Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı’nda konuştu. Gazze’deki kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için tüm ülkelere acil ve etkili önlemler alma çağrısında bulunan Bakan Göktaş, kriz durumlarında en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu belirtti. Sürdürülebilir kalkınmanın güçlü ve kararlı kadınlarla mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu anlayışla kadın hakları konusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı hem ülkemizde yaygınlaştırıyor hem de dünyaya tanıtıyoruz. Kadınların hayatın içerisinde daha aktif rol almasına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeye devam edeceğiz. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun zamanının ötesinde küresel bir taahhüt olduğu şüphesizdir. Bu taahhüt, toplumlarımızda eşitlik, adalet ve barışın ancak kadınların güçlendirilmesi yoluyla sağlanabileceğini bize hatırlatmaktadır. Son 30 yılda kadınların hayata katılımının artırılması konusunda kaydedilen ilerleme çok değerli olsa da hala bazı zorluklar devam etmektedir" diye konuştu.

"Gazze’de yaşanan insani kriz, insanlık için küresel sorundur"

Dünyada yaşanılan tüm krizlerde en çok olumsuz etkilenen kesimin kadın ve çocuklar olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere 21. yüzyıl, beklentilerin aksine giderek bir krizler çağına dönüşmektedir. Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır. Bugün Gazze’de yaşanan insani kriz bunun en somut örneklerinden biridir. Bu sadece bölgesel bir sorun değil, insanlık için küresel bir sorundur. Barışı ertelemek, her gün daha fazla ölüm ve yıkım anlamına gelir. Bu krizi bir kez ve sonsuza kadar sona erdirecek bir barışın inşası için kadınların aktif katılımı teşvik edilmelidir. Bu vesileyle tüm ülkeleri Gazze’deki insani krizi sona erdirmek ve tüm kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için acil ve etkili önlemler almaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Kadınların rolünün güçlenmesinin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal politikalarımızı bu anlayış üzerine inşa ediyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini teşvik etmek için yasal ve kurumsal çerçeveyi geliştirdik. Kadınların Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, bu alandaki çabalarımıza yön vermektedir. Kapsamlı sosyal hizmet ağları, kadınların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran teşvikler ve kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme çabaları, attığımız somut adımlardan bazılarıdır. Ayrıca temiz enerji ve yeşil teknolojiler alanlarında kadın girişimcileri, kooperatifleri ve kadınları destekledik. Kadınların dijital ve finansal okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduk. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı ve iş yerlerinde zorunlu çocuk bakım hizmetleri gibi düzenlemelerle kadınlar için iş ve aile arasında daha güçlü bir denge sağlanmıştır. Kadınların iş gücüne katılımı ve tüm alanlarda eşit fırsatlara erişiminde önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadele çabalarımızı da sürdürüyoruz."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır