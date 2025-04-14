Bakan Güler 'devletin duruşu nettir' diyerek duyurdu: Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler PKK'ya yapılan 'silahları bırakın çağrısıyla ilgili konuştu. 'Devletin duruşu nettir' diyen Bakan Güler, 'Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek' ifadelerini kullandı. Bakanı Güler açıklamasının devamında, " Yeni Suriye Hükûmeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye’nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir." dedi.

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