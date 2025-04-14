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Bakan Güler 'devletin duruşu nettir' diyerek duyurdu: Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada, "Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler 'devletin duruşu nettir' diyerek duyurdu: Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek
Ufuk Dağ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler PKK'ya yapılan 'silahları bırakın çağrısıyla ilgili konuştu. 'Devletin duruşu nettir' diyen Bakan Güler, 'Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek' ifadelerini kullandı. Bakanı Güler açıklamasının devamında, " Yeni Suriye Hükûmeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye’nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı
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