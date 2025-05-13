Bakan Güler resmi temaslar için Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti.
13.05.2025 09:24
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Bakan Yaşar Güler ilk olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kabulde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı. Görüşmede Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti.
(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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