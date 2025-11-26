HABER

Bakan Güler: "Teğmenler ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nedeniyle ihraç edilmedi"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe görüşmelerinde 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin ihracına ilişkin eleştiriler üzerine teğmenlerin ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nedeniyle ihraç edilmediğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li bazı milletvekillerinin 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenler hakkında açılan soruşturma sonrası ordudan ihraç edilen öğrencilere ilişkin eleştirilerine Bakan Güler cevap verdi.

"BÖYLE BİR HAKKI VAR MI?"

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ve kılıç çektiği için orduyla ilişkilerinin kesilmediğini söyleyen Güler, "Bu tören bittiği anda tüm aileler kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyette iken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor. Böyle bir hakkı var mı?" dedi.

26 Kasım 2025
