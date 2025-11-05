Bakan Güler: "Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur"

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’un ev sahipliğinde 8 Kasım Karabağ Zafer Günü dolayısıyla Gazi Orduevi’nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sinan Oğan, protokol üyeleri, davetliler ve askeri ataşeler katıldı. Bakan Güler, konuşmasında 44 gün süren Karabağ mücadelesinin ardından kazanılan zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirterek, vatan ve bayrak uğruna varlığını adayan Azerbaycan halkının kendi topraklarını özgürleştirme kararlılığının en açık göstergesi olduğunu ifade etti. Güler, bugün Azerbaycan’ın üç renkli bayrağının Karabağ’da gururla dalgalandığını hatırlatarak, bunun Türk’ün zaferini selamlayan bir sembol haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin köklü olduğunu, ortak geçmişin de bugünü anlamlı kıldığını vurgulayan Bakan Güler, "Bu bağ kökü mazide olan ve özellikle de yakın tarihimizde Kafkas İslam Ordusu’ndan Vatan Muharebesi’ne kadar verilen mücadelelerden süzülüp gelen gönülden gönüle kurulmuş bir kardeşliktir. Çok şükür bugün iki ülke arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderlikleri sayesinde tarihimizin en güçlü dönemlerinden birini yaşamakta. Ortaklığımız her alanda üst düzeyde gelişmektedir. Başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda örnek teşkil eden bir iş birliğimiz bulunmaktadır. Ortak tatbikatlarımız, karşılıklı eğitim faaliyetlerimiz, savunma sanayii iş birliğimiz ve teknoloji paylaşımımız bu sarsılmaz güvenin en açık göstergesidir. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur. Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü de Türkiye’nin gücüdür" diye konuştu.



Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik son dönemde atılan adımları da memnuniyetle karşılıyor, bunun Kafkasya bölgesindeki güvenlik, istikrar ve refahın gelişimi adına önemli bir fırsat olduğunu dile getiriyoruz. Türkiye olarak her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam ederken, bölgedeki huzurun ve barışın sürekliliğine yönelik her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Tüm Azerbaycan halkının 8 Kasım zaferini yürekten tebrik ediyor, kurucu liderlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’i, ülkelerimizin istiklal ve egemenliği uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Büyükelçi Memmedov ise, Karabağ Zaferi sürecinde Türkiye’nin manevi desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Azerbaycan yalnız değil" sözlerinin iki ülke arasındaki ebedi kardeşliğin simgesi olduğunu dile getirdi. Büyükelçi Memmedov, Azerbaycan askerlerinin Türkiye’de aldığı askeri eğitimlerin ve gerçekleştirilen ortak tatbikatların orduya yeni bir ruh ve kardeşlik nefesi kazandırdığını ifade etti.



Büyükelçi Memmedov, Karabağ Zaferi’nin yalnızca toprakların kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin ve Türk silahlarının gücünün de bir göstergesi olduğunu belirtti. Memmedov, modern teknolojik silahlar ile insansız hava araçlarının Azerbaycan askerinin cesaretiyle birleşerek iki ülkenin teknolojik ve stratejik gücünü tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır