HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek: "Bu ateş çemberinde ülkemiz huzurlu, güvenli"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gürlek, "Etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberinde ülkemiz huzurlu, güvenli" dedi.

Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada bulunan savaş tehdidine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberinde ülkemiz huzurlu, güvenli. Bunu da tabii elbette güçlü olmamızdan dolayı, birlik, beraberlik, kardeşlik hukukuna riayet etmemizden dolayı ve başımızda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunmasından dolayı sağlıyoruz" dedi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İç cephe vurgusu yapan Bakan Gürlek, "Öncelikli olarak bizim görüşümüz, düşüncemiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun biz iç cephede kesinlikle bir olmalıyız. Tek nefes, tek ses olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere vurgu yapan Bakan Gürlek, "Biz bir, beraber olduğumuz zaman, güçlü olduğumuz zaman bize kimse dokunamaz. Dokunmayı dahi aklından geçiremez" şeklinde konuştu.

"TERÖR BELASINI HALLETTİĞİMİZ SÜRECE KİMSE KARŞIMIZDA DURAMAZ"

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Bakan Gürlek, "Cumhur İttifakı önemli bir yol ayrımına girdi. Siz de biliyorsunuz Terörsüz Türkiye süreci başladı. Allah'ın izniyle de inşallah yakın zamanda bunun meyvelerini alacağız. Biz içimizdeki terör sürecini, terör belasını hallettiğimiz sürece Allah'ın izniyle kimse bizim karşımızda duramaz. Ama tabii çalışmamız lazım" dedi.
Bakan Gürlek, parti teşkilatı olarak insanların gönlüne dokunmak gerektiğini ifade ederek, "İnsanların sorunlarını dinlememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızla hemhal olmamız gerekiyor. Bunu fazlasıyla yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkartmamak için inşallah daha fazla emek, mesai sarf edeceğiz" dedi.

"ANKARA'DA HER ZAMAN AÇIK BİR KAPINIZ VAR"

Adalet Bakanı olarak her zaman hukuktan yana, haktan yana, mazlumdan yana olacağını ifade eden Bakan Gürlek, "Bu benim en büyük vaadim. Çünkü insanların adalete ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın sorunlarını biliyorum, özellikle yargılamaların uzaması sebebiyle. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Sıcak karşılama için il başkanı, milletvekilleri ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Bakan Gürlek, teşkilat üyelerine ve Düzcelilere "Ankara'da her zaman açık bir kapınız var" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Düzce Akın Gürlek Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.