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Bakan Gürlek: Dini yapılanmaya değil, menfaat sağlayanlara karşıyız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Yıl açılış programına katıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir dini yapılanmaya, milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek: Dini yapılanmaya değil, menfaat sağlayanlara karşıyız
Ufuk Dağ

Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da katıldığı programda, "Kimse hukukun üzerinde değildir. Yargının gücü bağımsızlığından kaynaklanmaktadır." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Yıl açılış töreninde konuşan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı;

Milletimizin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek için yalnızca mevcut sistemi işletmekle yetinemeyiz.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz.

Adalet hizmetini yalnızca klasik suç türleriyle sınırlı görmüyoruz. Ormanlarımızın, doğal varlıklarımızın ve gelecek nesillerimizin ortak emaneti olan Yeşil Vatan'ımızın korunması da hukuk devletimizin sorumlulukları arasındadır.

"DİNİ YAPILANMAYA DEĞİL MEFAAT SAĞLAYANLARA KARŞIYIZ"

Biz hiçbir dini yapılanmaya, milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz.

Bizim karşı olduğumuz; toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir.

Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede, ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz.

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Akın Gürlek
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