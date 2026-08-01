Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin ölümüyle ilgili dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı.

Faili meçhul suçların aydınlatılmasının suçluların adalet önünde hesap vermesi, "cezasızlık algısı"nın ortadan kaldırılması ve vatandaşların hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Gürlek, çözülen her dosyanın mağdur yakınlarının yıllardır taşıdığı acının bir nebze olsun hafiflemesine, toplum vicdanındaki yaraların sarılmasına ve ülkedeki güven ortamının pekişmesine katkı sağladığını ifade etti.

İKİ ÖNEMLİ DOSYA DAHA ÇÖZÜLDÜ

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, geçmiş yıllarda işlenen ve kamu vicdanında derin izler bırakan suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Gürlek, son incelemeler sonucunda iki önemli dosyanın çözüldüğünü bildirdi.

17 YILLIK BEBEK CİNAYETİ AYDINLATILDI

Gürlek, Bandırma'da 10 Mayıs 2009 tarihinde çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğe ilişkin soruşturmada bebeğin annesinin daha önce tespit edilerek 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildiğini, ancak bebeğin babasının kimliği ile olaydaki rolünün uzun yıllar belirlenemediğini hatırlattı.

Dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte poşet üzerinde yapılan incelemede şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildiğini aktaran Gürlek, tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğunun belirlendiğini ifade etti. Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan U.C.'nin, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildiğini kaydetti.

EYYÜP ÖZBADEM CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise Eyyüp Özbadem'in 4 Haziran 2022 tarihinde motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğünü anımsatan Gürlek, olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmasına rağmen soruşturmanın o aşamasında faillerin ve olaydaki bağlantıların kesin olarak ortaya çıkarılamadığını belirtti.

Dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkilerin birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından işlendiğinin, M.A. ile O.K.'un ise faillere yardım ettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Soruşturma sırasında ayrıca şüphelilerin olay öncesine ait kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiğinin belirlendiğini ifade eden Gürlek, düzenlenen operasyonda cinayetle bağlantılı 5 şüphelinin tutuklandığını, delilleri gizledikleri belirlenen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Her iki dosyanın aydınlatılmasında görev alan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa-Bandırma Emniyet Müdürlüğü ile Adana-Ceyhan Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Gürlek, "Aziz milletimiz bilmelidir ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır.

Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız" ifadelerini kullandı.