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Ayna çerçevesi 11 yıllık sırrı ortadan kaldırdı! Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Melih Kadir Yılmaz

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyaların detaylarını paylaştı. Manisa'da 11 yıl sonra aydınlatılan Meral Babacan dosyası ise göze çarptı. Ekipler yan ayna çerçevesinden yola çıkarak cinayetteki sır perdesini araladı. İşte tüm detaylar...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adaletin hafızası var" diyerek 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu.

MERAL BABACAN'IN KATİLİNİ AYNA ÇERÇEVESİ ORTAYA ÇIKARDI

Manisa'da 11 yıl önce öldürülen Meral Babacan cinayetindeki sır, ayna çerçevesinden yola çıkılarak aydınlatıldı.

Ayna çerçevesi 11 yıllık sırrı ortadan kaldırdı! Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı 1

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın liderliğinde; aradan kaç yıl geçerse geçsin, kamu vicdanında yara olarak kalan hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"3 FAİLİ MEÇHUL DOSYAYI DAHA AYDINLATTIK"

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın titiz çalışmaları sonucunda 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyayı daha aydınlattık:

Ayna çerçevesi 11 yıllık sırrı ortadan kaldırdı! Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı 2

AKSARAY’DA 19 YILLIK DOSYADA 2 TUTUKLAMA

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü’nün akıbetine ilişkin dosya yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Hava G.’nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler sonucu Fadime Görgülü’ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma sonucunda Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Fadime Görgülü’nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

GAZİANTEP’TE 15 YILLIK DOSYADA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep’te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya’nın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelendi. HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi; tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi.

Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya’yı takip ettiklerine ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulundukları tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayna çerçevesi 11 yıllık sırrı ortadan kaldırdı! Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı 3

MANİSA’DA 11 YILLIK DOSYA ARAÇ PARÇASINDAN AYDINLATILDI

Manisa’da 6 Temmuz 2015 tarihinde yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan’ın ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Olay yeniden canlandırıldı; MOBESE ve PTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi.

ARAÇ PARÇASININ BELİRLİ MODELLERDE KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi.

Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucu olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede yan aynasının daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. yakalandı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Yıllar sonra elde edilen bu sonuçlar; aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını, yeni yöntem ve teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin dosyaların aydınlatılmasında önemli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten Aksaray-Ortaköy, Gaziantep ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; sahada operasyonları başarıyla icra eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığımıza, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Manisa İl Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkânları kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız"

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Akın Gürlek
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