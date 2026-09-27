Şemsiyeleri hazırlayın! Sağanak ve fırtına kapıda: Dört gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun geniş bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Nefes'te yer alan habere göre, rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteorolojik koşullar nedeniyle özellikle bu bölgelerde ulaşım ve günlük yaşamda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ÇOK SAYIDA İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yanı sıra İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevrelerinde kuvvetli yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğusunda da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlı sistemin İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. Kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının da düşeceği öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen yağışlı hava sisteminin Trakya üzerinden ilerleyerek Marmara Bölgesi'nde etkisini artırması bekleniyor.