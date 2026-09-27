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Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü havaya fırladı: O anlar kamerada

Karaman’da otomobilin arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü metrelerce havaya savrularak yol kenarında yolcu almak için bekleyen işçi servisinin altına girdi. Kaza anı, servis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü havaya fırladı: O anlar kamerada

Kaza, Şeyh Edebali Mahallesi 1773. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.B. (57) yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Havada taklalar atan sürücü A.B., yolun emniyet şeridinde yolcu almak için bekleyen işçi servisinin altına düştü. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı, işçi servisinin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpmasıyla bisikletin savrulması ve sürücüsünün yere düşmesi görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü havaya fırladı: O anlar kamerada 1

Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü havaya fırladı: O anlar kamerada 2

Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü havaya fırladı: O anlar kamerada 3

Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü havaya fırladı: O anlar kamerada 4

Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü havaya fırladı: O anlar kamerada 5

Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü havaya fırladı: O anlar kamerada 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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