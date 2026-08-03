Bakan Gürlek duyurdu: 333 hakim ve cumhuriyet savcısına işlem, 84 meslekten çıkarma cezası

Bakan Gürlek yıl boyunca yargı mensupları hakkında alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

"ADALETİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİRKEN KİMSENİN MAKAMINA, UNVANINA VEYA NÜFUZUNA BAKMIYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın Gürlek şunları kaydetti:

"Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir.

"84 MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI UYGULANDI"

Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.

Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."