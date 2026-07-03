HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, nüfus müdürlüklerindeki bazı kamu görevlilerinin, aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik kimlik belgesi düzenleme, sürücü belgesi temin etme, sahte ikamet izinleri ile sahte tapu devirleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek ayrıca 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu kurumlarındaki bazı kamu görevlilerinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “resmî belgede sahtecilik” ve “kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği” suçlarını işlediğini duyurdu. Bakan Gürlek 8 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili de bilgi verdi.

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde resmi evrakta sahtecilik operasyonu: 31 şüpheli gözaltında 1

KAMU KURUMLARINDAKİ SUİSTİMAL DEŞİFRE EDİLDİ

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, kamu düzenini, hukuk güvenliğini ve devletimizin itibarını hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede devletimizin resmî belgelerine ve vatandaşlarımızın hukuk güvenliğine kasteden yapılara göz açtırmıyoruz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “resmî belgede sahtecilik” ve “kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir.

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde resmi evrakta sahtecilik operasyonu: 31 şüpheli gözaltında 2

SAHTE KİMLİK, EHLİYET, İKAMET İZNİ VE TAPU DEVRİ YAPIYORLARMIŞ...

Nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde resmi evrakta sahtecilik operasyonu: 31 şüpheli gözaltında 3

8 İLDE OPERASYON: 31 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçlar, doğrudan hukuk sistemimizin itibarına yönelmiş ağır saldırılardır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne’de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatmıştır.

Buradan açıkça ifade ediyorum: Resmî belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkânlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir.

Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden kahraman İstanbul Jandarma Komutanlığımızı, suç yapılanmalarının deşifre edilmesine her daim sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı ve emeği geçen ilgili tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Milletimizin hukuk güvenliğini, devletimizin itibarını ve kamu düzenini korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandıİstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı
Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildiMeteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.