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Bakan Gürlek duyurdu! 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in yeniden iadesi istendi

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklama ile 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir için harekete geçildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik" dedi.

Bakan Gürlek duyurdu! 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in yeniden iadesi istendi
Melih Kadir Yılmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Özdemir'in iadesi için taleplerini Rus makamlara yeniden bildirdiklerini aktardı.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Hukuk Forumu’na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg’da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü’nü imzaladık.

Bakan Gürlek duyurdu! Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir in yeniden iadesi istendi 1

"BEKLENTİ VE HASSASİYETİMİZİ AÇIK ŞEKİLDE DİLE GETİRDİK"

Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik.

Bakan Gürlek duyurdu! Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir in yeniden iadesi istendi 2

'CAN DALTON' LAKAPLI BERATCAN GÖKDEMİR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.

"DÜNYANIN NERESİNE KAÇARLARSA KAÇSINLAR TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz"

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Akın Gürlek
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