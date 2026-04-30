Bakan Gürlek duyurdu: Tartıştığı sürücüye sahte hakim kartı gösteren şüpheli hakkında soruşturma

Olay, bugün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışmasında üzerinde 'Hakim-Savcı' yazılı kart gösteren İ.E.'nin sahte kart gösterdiği tespit edildi. Sanal medyaya yansıyan görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmesinin ardından İ.E.'nin hakim ya da savcı olmadığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler İ.E. ve O.O.G. hakkında 'Tehdit', 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMA KAMERADA

Yaşananlar O.O.G. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, İ.E.'nin elinde 'Hakim-Savcı' olduğunu belirten sahte kartı göstermesi ve 'Ben sana yapacağımı biliyorum' dediği anlar yer aldı.

BAKAN GÜRLEK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şunları söyledi;

"Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir.

Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Bugün İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı hâlde “hâkim/savcı” sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.



"Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet… — Akın Gürlek (@abakingurlek) April 30, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır