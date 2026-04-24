Bakan Gürlek Edirne'de temaslarını sürdürüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valilik ziyaretinin ardından Edirne Adliyesi'ne geçen Gürlek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ile görüşerek hakim ve savcılarla bir araya geldi. Programı kapsamında Edirne Sarayı ve Adalet Kasrı'nda devam eden ihya çalışmalarını yerinde inceleyen Gürlek, yetkililerden bilgi aldı.

Cuma namazını Selimiye Camii'nde kılan Bakan Gürlek, daha sonra Peykler Medresesi'nde üniversite öğrencileriyle buluşarak gençlerle sohbet etti. Siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti Edirne İl Başkanlığı'na geçen Gürlek'i İl Başkanı Belgin İba ve partililer karşıladı. Ardından MHP Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Gürlek, İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Gürlek'in programı, akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantıyla devam edecek.

Formula 1 yeniden İstanbul'da, doktorlara özel ChatGPT duyuruldu! İşte 24 Nisan'ın haber özeti...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır