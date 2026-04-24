NATO’dan Ankara’daki Savunma Sanayii Forumu İçin Kritik Karar

Genel Sekreter Rutte, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin parçası olan NATO Savunma Sanayii Forumu’nun, ittifak tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği olacağını açıkladı.

NATO’NUN EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİİ ETKİNLİĞİ ANKARA’DA OLACAK

Ankara’daki temaslarından hemen sonra Brüksel’deki konferansta müttefik ülkelerin temsilcilerine hitap eden Rutte, Türkiye’deki savunma sanayii altyapısından övgüyle bahsetti.

ASELSAN ziyaretinde üretim hatlarını ve genç mühendislerin çalışmalarını yerinde incelediğini belirten Genel Sekreter, “Ankara’daki Savunma Sanayii Forumu’nun boyutunu ve etkinliğini büyütme kararı aldık. NATO tarihindeki en büyük sanayi etkinliği olacak. Dün Ankara’da Forum’un yapılacağı tesisi gezdim, muhteşem bir yer. Geçen yıl Lahey’deki Forum oldukça iyi diye düşünmüştüm ancak Ankara’daki çok daha büyük olacak. Tüm müttefiklerden ve sanayiden özellikle yoğun katılım istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Rutte’nin bu kritik açıklamaları yaptığı Brüksel’deki konferansa katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün; İtalya, Avrupa Savunma Ajansı ve NATO’dan üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Görgün tarafından ziyaret sonrası yapılan açıklamada ise “Dünya öngörülemezliğin temel norm haline gelmeye başladığı bir dönemden geçerken Ar-Ge gücümüz ve seri üretim kapasitemiz, ülkemizin savunma sanayi alanındaki stratejik etkinliğini daha da pekiştirmektedir.

Türkiye’nin uluslararası arenada ulaştığı bu konum; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda şekillenen milli savunma sanayii sistemimizin kolektif başarısının en somut göstergelerinden biridir.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE MERKEZ ÜLKE OLUYOR

NATO Genel Sekreteri Rutte’nin bu kararının, Türkiye’nin son dönemde savunma sanayiinde küresel anlamda oynadığı başarılı rolü daha net bir şekilde gözler önüne serdiği değerlendiriliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen aktif diplomasi, Türk şirketlerinin NATO ve Avrupa Birliği pazarındaki payını rekor seviyeye taşıyor. Prof. Dr. Haluk Görgün başkanlığındaki SSB’nin stratejik hamleleri, Türkiye’nin sadece askeri değil, ekonomik anlamda da yeni bir döneme girmesini sağlıyor.

EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN İTİCİ GÜCÜ: SAVUNMA SANAYİİ

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada, savunma sanayii sektörünün Türkiye için bir “kurtuluş reçetesi” olduğunun altı çizilmişti. Yüksek kâr marjlarına ve ileri teknolojiye dayalı bu üretim modeli, Türkiye’nin teknolojik dönüşümünde lokomotif rol oynarken, küresel pazarda “oyun kurucu” bir pozisyon elde edilmesini sağlıyor.

MUHAREBE SAHASINDA KANITLANMIŞ TEKNOLOJİ

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası değişen küresel güvenlik mimarisinde, Türk savunma sanayii ürünlerinin “muharebe sahasında kanıtlanmış” olması, ittifak içerisindeki ilgiyi en üst seviyeye çıkarıyor.

Özellikle KIZILELMA gibi dünyada kendi radarıyla tespit ettiği hava hedefini, kendi geliştirdiği hava-hava füzesiyle düşüren ilk insansız savaş uçağına imza atan bir sanayi tabanı, NATO içerisindeki bir kritik güvenlik sağlayıcısı olarak kabul ediliyor.

Bu doğrultuda Ankara’daki tarihi forum, Türk savunma sanayii ekosisteminin NATO ülkelerinin en üst düzey karar vericileriyle buluşmasına olanak sağlayacak.