Bakan Gürlek’in avukatından 'Ahmet Şık' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, sosyal medya hesabından ‘Kamuoyu bilgilendirmesi’ başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

"MUHATAP ALINMAMAKTADIR"

Adır, açıklamasında, “TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın daha önce dile getirdiği iddialara ilişkin kendisinden somut bilgi ve belge sunması istenmiş; ancak bugüne kadar iddialarını destekleyen tek bir belge dahi ortaya konulamamıştır. Dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve tazminat davası açılmıştır. İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.