Bakan Gürlek'tan Konuralp'e övgü dolu sözler: "Her vatandaşımız Konuralp'i görmeli"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt ziyaretleri kapsamında üçüncü durağı Düzce’de yaptığı temaslar kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve il protokolü ile birlikte Konuralp Antik Tiyatrosu’nu ziyaret etti. Antik tiyatro ziyaretine seyir terasından başlayan Bakan Gürlek, manzaranın güzelliği ve tarihi yapıya övgülerini sıraladı.

Recep Demircan

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi ziyaret kapsamında Düzce’ye gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek’i Konuralp Antik Tiyatrosu’nda ağırladı. Burada seyir terasından hem antik tiyatroyu hem de eşsiz Düzce manzarasını izleyen Bakan Gürlek’e Düzce Valisi Mehmet Makas, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk başta olmak üzere il protokolü de eşlik etti.

ÖZLÜ: “FATİH İSTANBUL İÇİN NEYSE, KONURALP GAZİ DE DÜZCE İÇİN ODUR”

Konuralp’in tarihi ve önemi hakkında açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazı alanında yapılan çalışmalar ve turizm yatırımları hakkında Bakan Gürlek’i bilgilendirerek şunları söyledi:

“Konuralp son derece önemli bir mekan. Bundan 700 yıl kadar önce Konuralp Gazi Bilecik, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi fetheden komutan. İstanbul için Fatih Sultan Mehmet ne ise, Düzce için de Konuralp Gazi odur. İstanbul’a en yakın antik tiyatro Düzce’de ve sağlam. İnşallah en kısa zamanda burayı restore etmeye başlayacağız. Burası yaklaşık 3 bin kişinin etkinlik yapabileceği bir kapasiteye sahip. Buraya haftada yaklaşık 10 bin kişi getirmeyi hedefliyoruz.”

GÜRLEK: “BU MANZARA KARŞISINDA BÜYÜLENDİM”

Konuralp Antik Tiyatrosu’nu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek de gördüğü manzara karşısında büyülendiğini söyleyerek tarihe ve arkeolojiye meraklı herkesi Düzce’ye davet etti.

Bakan Gürlek açıklamasında şunları söyledi:

“İnsan tarihi ortamdan da etkileniyor. Gerçekten de belediye binası yerine buraya gelmemiz bizim için de çok güzel oldu. Ben çok etkilendim. Bu antik tiyatro büyüleyici bir yer. Başkanımız da burada çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben bütün tarihe meraklı, arkeolojiye meraklı vatandaşlarımıza buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor hem
manzara hem de tarihi doku bir arada. Bu tarihi yeri de sizin sayenizde gördük.”

HEM ATÖLYE HEM MÜZE OLACAK

Konuralp Antik Tiyatrosu’ndan çıkarılan tarihi eserlerin sergilenmesi için hazırlanan Müze Projesi hakkında da konuşan Başkan Özlü, müzenin en önemli özelliklerinden biri olarak öğrencilere açık olmasını işaret etti ve şunları söyledi:

“Burada son 5-6 yılda çok güzel eserler bulduk. Onları sergileyeceğimiz bir müze yapıyoruz. Müzemizin bir özelliği var, buradaki üniversitenin arkeoloji bölümünden öğrenciler burada eğitim
alacaklar. Onların atölyeleri var bizim bulduğumuz eserleri temizleyecekler, sıralandıracaklar.”

Antik Tiyatronun sahne kısmını da gezen heyet daha sonra burada çektirilen hatıra fotoğrafının ardından alandan ayrıldı.

