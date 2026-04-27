Bakan Gürlek'ten '27 Nisan e-muhtıra' mesajı! Demokrasi vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak; milli iradeyi esas almaya, demokrasimizin üzerinde hiçbir vesayet gölgesine izin vermemeye kararlılıkla devam ediyor; 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Nisan e-muhtırası, seçilmiş hükümeti hedef alan ve doğrudan milletimizin egemenlik hakkına ve hukuk devletine karşı bir müdahale girişimiydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesine dayanan kararlı duruşu, tarihi bir dönüm noktası oldu ve bu girişimi boşa çıkardı. Bugün Türkiye; rotası bildirilerle çizilen değil, iradesini sandıkta ortaya koyan milletin yön verdiği bir hukuk devleti ise, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Nisan'da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye verdiği sarsılmaz destekle mümkün oldu. Bu duruş, Türkiye'de darbe ve muhtıra zihniyetine karşı verilen mücadelenin en önemli kırılma anlarından biri olarak tarihe geçti. 27 Nisan’da ortaya konan irade, 15 Temmuz’da milletimizin destansı direnişiyle daha da güç kazandı" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Bakan Gürlek ayrıca, "Adalet Bakanlığı olarak; milli iradeyi esas almaya, demokrasimizin üzerinde hiçbir vesayet gölgesine izin vermemeye kararlılıkla devam ediyor; 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle, her türlü anti-demokratik girişimin karşısında olduğumuzu; hukuktan, adaletten ve milli iradeden asla taviz vermeyeceğimizi; vesayet ve darbe dönemlerinin artık tamamen geride kaldığını en güçlü şekilde ifade ediyoruz" dedi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

