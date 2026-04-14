Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: "Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır"

Gülistan Doku olayı Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Dün çok sayıda isim gözaltına alınırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma uzun yıllardır devam ediyor. Soruşturmayla ilgili önemli bulgular gün yüzüne çıkarken 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadelere yer verdi:

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Gülistan Doku

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN KARARLILIKLA ARAŞTIRILMAKTADIR"

Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.

Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz"

AİLESİ ADLİYEYE GİTTİ: "DAHA KADINLAR ÖLMESİN"

Ayrıca Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan anne ve babası yaşanan gelişmelerin ardından Tunceli Adliyesi'ne geldi. Anne Bedriye Doku, "Sayın Adalet Bakanı’na, sayın savcıya, hakimlere, savcılara, polise ve jandarmaya hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Daha kadınlar ölmesin, öğrenciler ölmesin, Gülistan ölmesin, yeter" ifadelerini kullandı.

ANNE DOKU'DAN DÖNEMİN VALİSİNE TEPKİ: "ISRARLA BİZİ ORAYA GÖNDERDİ"

Gülistan'ın kaybolması sonrası yapılan arama çalışmalarını hatırlatan Bedriye Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in arama çalışmalarında aileyi baraj etrafına yönlendirdiğini söyledi ve "Tuncay Sonel bizi her zaman ısrarla oraya gönderdi. Polisler ne biliyor, dalgıçlar ne biliyor? Israrla bizi oraya gönderdi, sanki işe gidip geliyoruz gibi" şeklinde konuştu. Gülistan Doku'nun babası ise "Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim" dedi.

NE OLDU?

5 Ocak 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da telefon hırsızlığı kameradaOrdu’da telefon hırsızlığı kamerada
Balıkesir’de yanan tır kullanılmaz hale geldiBalıkesir’de yanan tır kullanılmaz hale geldi

Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Darülaceze'de kalmıştı! Uzun zaman sonra görüntülendi

Darülaceze'de kalmıştı! Uzun zaman sonra görüntülendi

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

