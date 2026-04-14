Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: "Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır"

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma uzun yıllardır devam ediyor. Soruşturmayla ilgili önemli bulgular gün yüzüne çıkarken 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadelere yer verdi:



"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.



Gülistan Doku

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN KARARLILIKLA ARAŞTIRILMAKTADIR"

Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.

Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz"

AİLESİ ADLİYEYE GİTTİ: "DAHA KADINLAR ÖLMESİN"

Ayrıca Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan anne ve babası yaşanan gelişmelerin ardından Tunceli Adliyesi'ne geldi. Anne Bedriye Doku, "Sayın Adalet Bakanı’na, sayın savcıya, hakimlere, savcılara, polise ve jandarmaya hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Daha kadınlar ölmesin, öğrenciler ölmesin, Gülistan ölmesin, yeter" ifadelerini kullandı.

ANNE DOKU'DAN DÖNEMİN VALİSİNE TEPKİ: "ISRARLA BİZİ ORAYA GÖNDERDİ"

Gülistan'ın kaybolması sonrası yapılan arama çalışmalarını hatırlatan Bedriye Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in arama çalışmalarında aileyi baraj etrafına yönlendirdiğini söyledi ve "Tuncay Sonel bizi her zaman ısrarla oraya gönderdi. Polisler ne biliyor, dalgıçlar ne biliyor? Israrla bizi oraya gönderdi, sanki işe gidip geliyoruz gibi" şeklinde konuştu. Gülistan Doku'nun babası ise "Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim" dedi.

NE OLDU?

5 Ocak 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.