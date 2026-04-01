Bakan Gürlek'ten İsrail'e tepki: İnsan onurunu açıkça ihlal eden bir düzenleme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Parlamentosu'nun Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki gösterdi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İNSAN ONURUNUN AÇIKÇA İHLALİ"

"İsrail parlamentosunun yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezasını kabul etmesi, evrensel hukuk normlarıyla açıkça çelişmekte; hukuk devleti ilkesini ve insan onurunu açıkça ihlal eden bir düzenleme niteliği taşımaktadır.

Bugüne kadar uluslararası hukuku sistematik biçimde ihlal eden işgalci İsrail’in bu kararı, işlediği ağır insan hakları ihlalleri zincirinin yeni bir halkasıdır.

"SADECE HUKUKA DEĞİL, VİCDANA DA AYKIRI"

Filistin halkını hedef alan bu düzenleme, sadece hukuka değil, insanlığın ortak vicdanına da aykırıdır.

Bu açık hukuksuzluğu şiddetle kınıyor; Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu, temel insan haklarını yok sayan bu uygulamaya karşı daha etkin, somut ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz."

