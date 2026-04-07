Bakan Gürlek'ten "Operasyonlarla mücadeleye devam" mesajı: "En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul!"

Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına göz açtırılmıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek mart ayında söz konusu suçlara yönelik düzenlenen operasyonlara değinirken "En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur" deyip detayları paylaştı.

81 ilde uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonların devam edeceği sinyalini verdi.

"TOPLUMUN HUZURUNU VE GELECEĞİNİ TEHDİT EDEN ÇOK YÖNLÜ BİR TEHLİKE"

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları; gençlerimizi bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlikedir. Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte; bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır.

2026 yılı Mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş; 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

"EN FAZLA İŞLEM YAPILAN İLİMİZ İSTANBUL"

Operasyonların büyük çoğunluğunu oluşturan uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda 1.608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur.

Bu başarılı operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

