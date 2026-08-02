Bakan Gürlek'ten orman yangını soruşturmalarıyla ilgili yeni açıklama!
Adalet Bakanı Gürlek son yaptığı açıklamada orman yangınlarına dikkat çekerek, "1 Haziran'dan itibaren 16 ilimizde 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalarda 29 şüpheli tespit edilmiş ve 6'sı tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.
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