Bakan Gürlek'ten Silifke'deki olayla ilgili açıklama! 3 şüpheli tutuklandı

Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden Silifke'de gerçekleşen olayla ilgili değerlendirmede bulundu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhâl başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile “hanutçuluk” faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.

Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Silifke ilçesindeki plajda, serinlemek için denize giren şahıslar arasında sopalı kavga çıkmış, deniz içinde 3 kişinin bir kişiyi acımasızca darbettiği anlar sosyal medyada büyük ses getirmişti.