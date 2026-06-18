HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek'ten Silifke'deki olayla ilgili açıklama! 3 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleşen olay hakkında açıklamada bulundu. Bakan Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Gürlek'ten Silifke'deki olayla ilgili açıklama! 3 şüpheli tutuklandı
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden Silifke'de gerçekleşen olayla ilgili değerlendirmede bulundu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhâl başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile “hanutçuluk” faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.

Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Silifke ilçesindeki plajda, serinlemek için denize giren şahıslar arasında sopalı kavga çıkmış, deniz içinde 3 kişinin bir kişiyi acımasızca darbettiği anlar sosyal medyada büyük ses getirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizin ortasında sopayla dövdüler! Denizin ortasında sopayla dövdüler!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmit Körfezi nefes aldı: 30 balık türü geri döndüİzmit Körfezi nefes aldı: 30 balık türü geri döndü
Tedavi edilmeyen safra kesesi taşları kanser riskini arttırıyorTedavi edilmeyen safra kesesi taşları kanser riskini arttırıyor
Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.