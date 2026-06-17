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Denizin ortasında sopayla dövdüler! Plajdaki herkes dehşete düştü

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Mersin'in Silifke ilçesindeki plajda, serinlemek için denize giren şahıslar arasında sopalı kavga çıktı. Deniz içinde 3 kişinin bir kişiyi acımasızca darbettiği o anlar, kıyıdaki tatilciler tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Mersin’deki olay, Silifke’nin en çok tercih edilen turizm noktalarından biri olan Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DENİZİN ORTASINDA SOPAYLA DÖVDÜLER

Kısa sürede büyüyen ve harareti yükselen tartışma, bir anda deniz içinde tekme, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu feci bir kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ BİRDEN ACIMASIZCA DARBETTİ

Görüntülere de yansıyan kavgada, gözü dönen 3 şüphelinin, deniz suyunun içinde tek bir kişiyi aralarına alarak acımasızca darbettiği görüldü.

Denizin ortasında sopayla dövdüler! Plajdaki herkes dehşete düştü 1

ÇEVREDEKİLER BAĞIRARAK ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Çevredekilerin korku dolu gözlerle izlediği ve kıyıdan bağırarak tepki gösterdiği olay, yine plajdaki diğer vatandaşların araya girmesi ve tarafları ayırmasıyla güçlükle sonlandırıldı.

Denizin ortasında sopayla dövdüler! Plajdaki herkes dehşete düştü 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kavga deniz
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