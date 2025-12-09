HABER

Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: "Çanakkale’ye 444 milyon liralık yatırım"

Çanakkale’ye önemli bir yatırım daha kazandırıldı. Tamamlanması 444 milyon TL’ye mal olan Çanakkale–Karaköy Barajı, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin en kritik su depolama tesislerinden biri olarak hizmete girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu...

Sedef Karatay

Çanakkale’de tarımsal üretimi güçlendirecek önemli bir adım daha atıldı. Toplam 444 milyon TL yatırımla tamamlanan Çanakkale–Karaköy Barajı, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin yeni su depolama merkezlerinden biri olarak hizmete hazır hale geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇANAKKALE'YE BİR MÜJDEMİZ VAR"

  • 444 milyon TL maliyetle tamamladığımız Çanakkale–Karaköy Barajı;
  • 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldi.
  • 9.380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon TL katkı sağlayacak. Bereketli olsun."

